Dopo la vittoria della Spagna ai Mondiali, si intensifica la corsa al Pallone d'Oro. Tra i nomi più citati c'è quello di Cubarsí, giovane difensore che potrebbe seguire le orme di Cannavaro nel 2006. La scelta del vincitore dipenderà dalle prestazioni individuali e dai risultati ottenuti durante la stagione. La premiazione si avrà in un evento programmato nei prossimi mesi.

E il Pallone d'oro a chi andrà? La vittoria della Spagna ai Mondiali ha lanciato la volata al premio individuale più importante nel panorama calcistico. Se la Selecciòn avesse centrato il back-to-back il grande favorito sarebbe stato l'otto volte vincitore Lionel Messi, consacrando maggiormente la sua leggenda. Il successo della Spagna, invece, ha riaperto i giochi. Il nome più altisonante è quello di Lamine Yamal: campione della Liga e della Copa del Rey con il Barcellona, oltre che campione del mondo con la Roja. Premiare la stella nascente del calcio mondiale sarebbe anche una grande mossa di marketing, sancendo il definitivo passaggio di testimone da Messi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Corsa al Pallone d'oro. Cubarsí può emulare il Cannavaro del 2006

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