Dopo la vittoria della Spagna nel Mondiale, si intensifica la corsa al Pallone d’Oro 2026. Tra i nomi più discussi ci sono quello di un centrocampista che potrebbe ripetere il successo del 2023 e quello dell’ex campione argentino, ancora in lizza. Le votazioni si avvicinano e i candidati principali sono al centro delle analisi. La competizione si fa più accesa con l’attenzione puntata sui risultati del prossimo anno.

Corsa al Pallone d’Oro 2026: il Mondiale alla Spagna spariglia le carte. Tra il bis di Rodri e la tentazione Messi. La notte del trionfo spagnolo nei Mondiali americani ha ufficialmente aperto il dibattito più acceso della stagione: chi alzerà il Pallone d’Oro 2026? Se da un lato il Paris Saint-Germain ha calato il bis consecutivo in Champions League, dall’altro il verdetto del campo a New York rischia di ribaltare ogni pronostico. Nessun “asso pigliatutto” ha dominato la scena da inizio a fine anno, trasformando la corsa al trofeo individuale più ambito in un vero e proprio rompicapo per analisti e bookmaker. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Le quote e i favoriti: da Messi all’incognita Mbappé. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Dopo il trionfo della Spagna entra nel vivo la corsa al Pallone d’Oro 2026: i possibili candidati

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Mexico City Erupts as Spain Fans Celebrate World Cup Victory | AD13

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