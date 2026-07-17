Exequiel Zeballos ha scelto il Napoli come sua prossima squadra. L’esterno argentino del Boca Juniors ha rifiutato offerte più alte per trasferirsi agli azzurri. La decisione è definitiva e attende solo il via libera ufficiale. Il giocatore desidera vestire la maglia partenopea e giocare nello stadio dedicato a Maradona. La trattativa è in fase avanzata, ma non ancora conclusa.

Exequiel Zeballos vuole soltanto il Napoli. La Gazzetta dello Sport racconta come l’esterno argentino del Boca Juniors abbia individuato negli azzurri la destinazione ideale, rifiutando anche offerte economicamente molto più vantaggiose pur di inseguire il sogno di giocare allo stadio Diego Armando Maradona. La Gazzetta dello Sport evidenzia che il richiamo della città e della maglia che fu di Diego ha avuto un peso decisivo nella scelta del classe 2002, deciso ad attendere tutto il tempo necessario prima di trasferirsi in Italia. Secondo La Gazzetta dello Sport, gli agenti del calciatore hanno già raggiunto un’intesa con il direttore sportivo Giovanni Manna per un contratto quinquennale da circa 1,3 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, Zeballos ha scelto gli azzurri: il sogno Maradona aspetta solo il via libera definitivo”

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