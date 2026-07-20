Dimaro day 4 | tornano in gruppo Politano Vergara e Rafa Marin

Nel quarto giorno di ritiro a Dimaro, il Napoli ha svolto una sessione mattutina sotto la guida di mister Allegri. Sono rientrati in gruppo Matteo Politano, Vergara e Rafa Marin, che avevano assenze precedenti. Nessuna altra novità dall’infermeria, e l’allenamento si è svolto senza ulteriori indisponibilità. La squadra prosegue la preparazione in vista della nuova stagione.

Amici di GBT-magazine.com, prosegue il ritiro del Napoli a Dimaro. Gli azzurri hanno svolto una seduta mattutina agli ordini di mister Allegri. Ottime notizie giungono dall’infermeria, sono rientrati in gruppo Matteo Politano, Vergara e Rafa Marin. La squadra ha lavorato in due gruppi distinti. Il primo ha effettuato lavoro in palestra e successivamente una serie di esercizi di possesso in campo finalizzati alle conclusioni. Applausi per Vergara: pregevole stop al volo e tiro preciso, tutto di destro, sul secondo palo ad insaccare. Il secondo gruppo ha svolto un lavoro tattico. Nel pomeriggio è prevista la seconda sessione di allenamenti. Massimiliano Allegri continua a essere protagonista anche sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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