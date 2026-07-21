Una serie televisiva combina elementi di commedia, azione e avventura, con protagoniste femminili. La narrazione mescola scene di inseguimenti e sparatorie con momenti umoristici, creando un mix tra lo stile di film come Thelma & Louise, John Wick e Nikita. La produzione presenta un approccio innovativo alla rappresentazione di personaggi femminili in ruoli di azione, senza seguire i canoni tradizionali del genere. La serie è stata trasmessa di recente, attirando l’attenzione per il suo tono ibrido e per la trama che alterna comicità e scene di combattimento.

È tornata l'avventura al femminile, con una serie che un miscuglio divertente e riuscito di diversi generi. Come se qualcuno avesse shakerato assieme Thelma & Louise, John Wick e Nikita. Il 15 luglio sulla piattaforma Prime Video sono usciti tutti gli 8 episodi che compongono la prima stagione di Corri o muori (una comedy-action angloamericana) creata da Tessa Coates e con protagoniste la premio Oscar Octavia Spencer e Hannah Waddingham (la meravigliosa Rebecca Welton di Ted Lasso). La trama è rutilante. Judith (Waddingham, nella foto), in arte Whiptail, è una professionista dei lavori di pulizia: intesi come killeraggio a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Corri o muori" reinventa la commedia a mano armata

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Corri o muori, su Prime Video la serie con Octavia Spencer e Hannah WaddinghamDue amiche inseparabili, una delle quali tiene nascosta un’identità, si trovano coinvolte in una missione iniziata male e finita peggio.

Si parla di: Corri o muori reinventa la commedia a mano armata.

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