Due amiche inseparabili, una delle quali tiene nascosta un’identità, si trovano coinvolte in una missione iniziata male e finita peggio. La serie “Corri o muori”, con Octavia Spencer e Hannah Waddingham, debutta mercoledì 15 luglio su Prime Video. Si tratta di un’action comedy in cui le protagoniste affrontano situazioni estreme, tra fuga e combattimenti, in un racconto che alterna humor e tensione.

Due amiche inseparabili, un'identità tenuta nascosta per anni e una missione iniziata male e finita pure peggio. Octavia Spencer e Hannah Waddingham sono le protagoniste di Corri o muori, l'action comedy che debutta mercoledì 15 luglio su Prime Video. La serie, composta da otto episodi già disponibili sulla piattaforma, è creata da Tessa Coates, per la regia di Peyton Reed. Le due attrici figurano anche tra gli executive producer del progetto, realizzato da Paramount Television Studios e Amazon MGM Studios. Debbie Claybourne e Judith Burton sono migliori amiche da sempre e sono convinte di non avere segreti l'una per l'altra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Corri o muori, su Prime Video la serie con Octavia Spencer e Hannah Waddingham

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