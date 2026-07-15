Corri o muori Octavia Spencer e Hannah Waddingham spiegano cos' è la vera chimica
Le due attrici, via Zoom, hanno incontrato la stampa mondiale per raccontare com'è stato girare Ride or Die, la nuova serie Prime Video che mischia risate, azione ed empowerment femminile. Cosa succederebbe se scoprissi che la tua migliore amica è, in realtà, una letale assassina internazionale? È questa la premessa di Corri o Muori (Ride or Die, titolo originale), la nuova serie in 8 episodi arrivata su Prime Video. Creata dalla mente di Tessa Coates - qui anche in veste di produttrice esecutiva accanto allo showrunner Matt Miller e al regista Peyton Reed -, la serie segue la fuga rocambolesca attraverso l'Europa di Debbie Claybourne (interpretata Oscar Octavia Spencer) e Judith Burton (la star di Ted Lasso, Hannah Waddingham). 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Corri o muori | Trailer Ufficiale | Prime Video
Notizie e thread social correlati
Corri o muori, su Prime Video la serie con Octavia Spencer e Hannah WaddinghamDue amiche inseparabili, una delle quali tiene nascosta un’identità, si trovano coinvolte in una missione iniziata male e finita peggio.
Leggi anche: ‘Corri o muori’: il trailer ufficiale della nuova comedy action con Octavia Spencer e Hannah Waddingham
Temi più discussi: Corri o muori, esce la serie con Octavia Spencer e Hannah Waddingham: le 7 cose da sapere; Corri o muori, Octavia Spencer e Hannah Waddingham spiegano cos'è la vera chimica; Corri o muori, su Prime Video la serie con Octavia Spencer e Hannah Waddingham; Corri o muori: da oggi su Prime Video la nuova serie ad alto tasso di adrenalina.
Corri o muori, la nuova action comedy che vede protagoniste Octavia Spencer e Hannah Waddingham, entrambe coinvolte anche come executive producer, debutterà mercoledì 15 luglio, quando tutti gli otto episodi saranno disponibili in esclusiva su Prime facebook
Corri o muori, Octavia Spencer e Hannah Waddingham spiegano cos'è la vera chimicaOctavia Spencer e Hannah Waddingham, via Zoom, hanno incontrato la stampa mondiale per raccontare com'è stato girare Corri o muori, la nuova serie Prime Video che mischia risate, azione ed empowerment ... movieplayer.it
Corri o muori, esce la serie con Octavia Spencer e Hannah Waddingham: le 7 cose da sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Corri o muori, esce la serie con Octavia Spencer e Hannah Waddingham: le 7 cose da sapere ... tg24.sky.it