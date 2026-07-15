Le due attrici, via Zoom, hanno incontrato la stampa mondiale per raccontare com'è stato girare Ride or Die, la nuova serie Prime Video che mischia risate, azione ed empowerment femminile. Cosa succederebbe se scoprissi che la tua migliore amica è, in realtà, una letale assassina internazionale? È questa la premessa di Corri o Muori (Ride or Die, titolo originale), la nuova serie in 8 episodi arrivata su Prime Video. Creata dalla mente di Tessa Coates - qui anche in veste di produttrice esecutiva accanto allo showrunner Matt Miller e al regista Peyton Reed -, la serie segue la fuga rocambolesca attraverso l'Europa di Debbie Claybourne (interpretata Oscar Octavia Spencer) e Judith Burton (la star di Ted Lasso, Hannah Waddingham). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Corri o muori, Octavia Spencer e Hannah Waddingham spiegano cos'è la "vera chimica"

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Corri o muori | Trailer Ufficiale | Prime Video

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Corri o muori, su Prime Video la serie con Octavia Spencer e Hannah WaddinghamDue amiche inseparabili, una delle quali tiene nascosta un’identità, si trovano coinvolte in una missione iniziata male e finita peggio.

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