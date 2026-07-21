Eugenio Corini ha dichiarato che l’Union Brescia punta alla promozione. L’allenatore ha parlato all’inizio del ritiro a Piamborno, dove la squadra rimarrà fino al primo agosto per allenamenti in quota. Corini ha evidenziato l’obiettivo di migliorare e competere al massimo livello, senza nascondere le ambizioni della squadra. La preparazione prosegue con questa volontà di crescita e ambizione.

All’inizio del ritiro di Piamborno, dove l’ Union Brescia rimarrà ad allenarsi in quota sino al primo agosto, Eugenio Corini ha voluto tracciare il punto della situazione in casa biancazzurra. Una riflessione alla quale il tecnico di Bagnolo ha fatto precedere le condoglianze per i gravi lutti famigliari che hanno colpito "due persone con le quali ho avuto la fortuna di lavorare", come Silvio Baldini e Giovanni Francini. "Abbiamo iniziato da alcuni giorni a prepararci con l’obiettivo di vincere il campionato - le parole dell’allenatore -. Non dobbiamo però commettere l’errore di pensare che, dopo la vittoria del Vicenza, si apra davanti a noi un’autostrada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corini non si nasconde: "Union da promozione"

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