Domani sera alle 21.15 il Rigamonti ospiterà l‘andata della finale playoff di serie C. La sfida tra Union Brescia e Ascoli mette in palio l‘ultimo biglietto utile per salire in B. Dalle 10 di ieri mattina, in poche ore, sono stati “bruciati“ tutti i biglietti di curva e tribuna (vietata invece la trasferta ai tifosi ospiti). Un affetto che l‘allenatore biancazzurro Eugenio Corini vorrebbe trasformare in un punto di forza della sua squadra per arrivare tra i cadetti: "Ritengo un vantaggio disputare l‘andata in casa - dice in conferenza stampa -. Si è creato un clima di entusiasmo e di condivisione con l‘ambiente che per noi è un motivo di forte spinta, ma che va tradotto in una grande prestazione da parte nostra". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, sogno promozione. Corini punta sul Rigamonti: "Prima in casa? È meglio»

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Prima semifinale all’Arechi. Brescia, carica Corini: "Dimostriamoci una big»Domani alle 21, l’Union Brescia affronta la semifinale dei playoff all’Arechi di Salerno.

L’Ascoli si gioca la serie B contro il Brescia. La prima sfida al Rigamonti martedì seraLa partita di andata dei playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli si gioca martedì 2 giugno alle 21 al Rigamonti.

Temi più discussi: Brescia: il sogno continua con l’Ascoli, squadra del destino di Corini; Brescia da sogno, in finale contro l'Ascoli per la B. Corini: Possiamo fare cose straordinarie, ci manca solo l’ultimo sforzo; Brescia, Corini suona già la carica: Spingiamoci oltre i nostri limiti; Salernitana, il sogno promozione svanisce: ko a Brescia.

Union Brescia, il sogno continua: battuta la Salernitana ora la finale con l’Ascoli - Rigamonti strapieno mercoledì sera quando la squadra di mister Corini ha sconfitto 2-0 i campani grazie alle reti di Crespi e Vido in apertura e chiusura dell'incontro. x.com

Brescia dreams of promotion. Corini is banking on Rigamonti: First at home? That's better.Tomorrow night, the first leg of the playoff final against Ascoli will be played without visiting fans. Let's turn our enthusiasm into motivation. Eight players suspended? I won't change my decisions ... sport.quotidiano.net

Brescia, sogno promozione. Corini punta sul Rigamonti: Prima in casa? È meglioDomani sera l’andata della finale playoff contro l’Ascoli senza i tifosi ospiti Trasformiamo l’entusiasmo in spinta. Otto diffidati? Non cambierò le scelte. msn.com