Brescia sogno promozione Corini punta sul Rigamonti | Prima in casa? È meglio
Domani sera alle 21.15, il Rigamonti ospiterà la partita di andata della finale playoff di serie C tra Union Brescia e Ascoli, con in palio l’accesso alla serie B. La squadra di Corini punta sulla propria struttura casalinga, ritenuta un vantaggio per affrontare questa sfida decisiva. La partita rappresenta l’ultimo passaggio per ottenere la promozione diretta.
Domani sera alle 21.15 il Rigamonti ospiterà l‘andata della finale playoff di serie C. La sfida tra Union Brescia e Ascoli mette in palio l‘ultimo biglietto utile per salire in B. Dalle 10 di ieri mattina, in poche ore, sono stati “bruciati“ tutti i biglietti di curva e tribuna (vietata invece la trasferta ai tifosi ospiti). Un affetto che l‘allenatore biancazzurro Eugenio Corini vorrebbe trasformare in un punto di forza della sua squadra per arrivare tra i cadetti: "Ritengo un vantaggio disputare l‘andata in casa - dice in conferenza stampa -. Si è creato un clima di entusiasmo e di condivisione con l‘ambiente che per noi è un motivo di forte spinta, ma che va tradotto in una grande prestazione da parte nostra". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Brescia, sogno promozione. Corini punta sul Rigamonti: Prima in casa? È meglioDomani sera l’andata della finale playoff contro l’Ascoli senza i tifosi ospiti Trasformiamo l’entusiasmo in spinta. Otto diffidati? Non cambierò le scelte. msn.com