Serie C semifinale di ritorno dei playoff Union Brescia la carica di Corini | Più forti di tutto | dimostriamolo

Obiettivo finale. L’Union Brescia si gioca il passaggio all’ultimo atto dei playoff questa sera: fischio d’inizio alle 20. Le Rondinelle chiederanno il sostegno degli oltre 12.000 tifosi che riscalderanno il "Rigamonti per completare l’impresa e costringere alla resa la Salernitana dell’ex Cosmi, dopo il pareggio per 1-1 all’Arechi. Al di là dei problemi fisici che, come sta accadendo da inizio campionato, stanno accompagnando i biancazzurri in queste ultime ore di vigilia (Sorensen e Pasini sono sicuramente out, mentre si spera di recuperare in extremis Marras e, situazione più difficile, Rizzo), il tecnico di Bagnolo vuole rimanere concentrato sul momento più importante della stagione: "Non vediamo l’ora di giocare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Union Brescia, 0-0 col Casarano e semifinale. Infortunio per Marras

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