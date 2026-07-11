Giuseppe Giola | Noi ragazzi feriti a Crans andremo al mare insieme Il bagno? Solo al tramonto
Uno dei ragazzi sopravvissuti al rogo del Constellation ha annunciato che, nonostante le ferite, andrà al mare con gli amici. Ha detto che si limiteranno a fare il bagno al tramonto, preferendo evitare le ore più calde. La prima estate dopo l’incidente è caratterizzata da paure, ma anche da un desiderio di normalità. I giovani coinvolti ricordano l’evento come un’esperienza traumatica, ma cercano di riprendere le attività quotidiane.
Parla uno dei ragazzi scampati al rogo del Constellation. E racconta della prima estate tra paure e speranze. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it
Milano, feriti Crans-Montana: oggi dimessi due ragazzi dal Niguarda
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