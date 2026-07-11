Uno dei ragazzi sopravvissuti al rogo del Constellation ha annunciato che, nonostante le ferite, andrà al mare con gli amici. Ha detto che si limiteranno a fare il bagno al tramonto, preferendo evitare le ore più calde. La prima estate dopo l’incidente è caratterizzata da paure, ma anche da un desiderio di normalità. I giovani coinvolti ricordano l’evento come un’esperienza traumatica, ma cercano di riprendere le attività quotidiane.

Parla uno dei ragazzi scampati al rogo del Constellation. E racconta della prima estate tra paure e speranze. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

© Milano.repubblica.it - Giuseppe Giola: “Noi ragazzi feriti a Crans andremo al mare insieme. Il bagno? Solo al tramonto”

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Milano, feriti Crans-Montana: oggi dimessi due ragazzi dal Niguarda

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