Tragedia al mare donna muore mentre fa il bagno | l’orrore davanti a tutti

Notizia in breve

Una donna è morta mentre faceva il bagno in mare davanti a numerosi bagnanti. L’incidente è avvenuto in una località balneare e ha attirato l’attenzione di testimoni presenti sulla spiaggia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimarla, non è stato possibile salvarla. La dinamica dell’accaduto è al momento sotto verifica da parte delle autorità competenti. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.