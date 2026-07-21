coppia di anziani sventa la truffa e fa arrestare il falso carabiniere

Una coppia di anziani ha sventato una truffa nel centro di Viareggio, impedendo che il falso carabiniere portasse a termine l’inganno. I due hanno riconosciuto il tentativo di raggiro e hanno bloccato l’uomo, che si era presentato fingendosi ufficiale delle forze dell’ordine. La polizia è intervenuta e ha arrestato il truffatore, che aveva tentato di ingannare gli anziani per ottenere denaro.

Viareggio, 21 luglio 2026 – Ancora un tentativo di truffa ai danni di persone anziane, ma questa volta il piano è fallito grazie alla prontezza delle vittime. Nella mattinata di oggi, 21 luglio, gli agenti del commissariato di Viareggio hanno arrestato in flagranza un cittadino italiano di 40 anni, ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata. I fatti. L'episodio si è verificato intorno alle 11.45 in un'abitazione di via Aurelia Sud. Tutto è iniziato con una telefonata ricevuta da una anziana da parte di un uomo che si è presentato falsamente come appartenente all'Arma dei carabinieri. Con il pretesto di dover verificare presunte irregolarità relative all'autovettura di famiglia, il truffatore ha cercato di ottenere informazioni sulla presenza in casa di denaro contante e oggetti preziosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Truffe agli anziani, ancora un colpo con la tecnica del finto carabiniere. Truffatore in manette

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