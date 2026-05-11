Tentano la truffa del finto Carabiniere | il marito della vittima li fa arrestare

Tentano la truffa del "finto Carabiniere", ma il marito della vittima li fa arrestare.È successo a Bastia Umbra dove i militari hanno arrestato in flagranza un 21enne e un 43enne, con precedenti, per truffa aggravata in concorso ai danni di una donna 72enne del luogo.L'operazione è scattata a.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Truffa del finto carabiniere, il figlio della vittima riprende la telefonata in diretta

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