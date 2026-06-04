Una donna di 70 anni ha evitato di consegnare oro e denaro a un truffatore che si era spacciato per un finanziere. La chiamata, con l’indicazione di un’indagine, aveva portato l’anziana a prepararsi per consegnare il tutto. Ma ha chiamato il vero numero delle forze dell’ordine, che hanno arrestato un 26enne. L’uomo, accusato di truffa, è stato portato in custodia.

FIRENZE – Una telefonata mirata, la scusa di un’indagine importante e la richiesta di consegnare tutto l’oro presente in casa. Una anziana è riuscita a capire in tempo l’inganno e ha fatto arrestare un giovane di 26 anni. I fatti si sono verificati lunedì mattina (1 giugno) in via Comparetti, dove la donna ha ricevuto la chiamata di un uomo che si è presentato come un appartenente alla guardia di finanza. Il finto militare ha raccontato alla vittima che una vettura a lei intestata era stata usata per una rapina in una gioielleria, annunciando l’arrivo imminente di un collega per una perquisizione domiciliare con l’obiettivo di prelevare i gioielli per un controllo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Corrieretoscano.it - Firenze, anziana sventa la truffa del finto finanziere e fa arrestare un 26enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tenta di truffare un'anziana ma viene arrestato

Notizie e thread social correlati

Sventa la truffa del finto carabiniere, 72enne fa arrestare un 20enne a CassinoUn uomo di 72 anni ha intercettato e arrestato un giovane di 20 anni che aveva tentato di truffarlo fingendosi un carabiniere.

Colleferro, truffa del “finto nipote”: anziana smaschera i truffatori e li fa arrestareA Colleferro, un'anziana donna ha ricevuto una telefonata con una voce tremante che si qualificava come un nipote in difficoltà e chiedeva un aiuto...

Si parla di: La truffa del finto carabiniere. Nel mirino noto imprenditore. Svaligiata la casa: via 20mila euro.

Firenze, anziana sventa la truffa del finto finanziere e fa arrestare un 26enneFIRENZE – Una telefonata mirata, la scusa di un'indagine importante e la richiesta di consegnare tutto l'oro presente in casa. Una anziana è riuscita a capire in tempo l'inganno e ha fatto arrestare u ... msn.com

Finta finanziera, vicini di casa sventano la truffaFIRENZE: La donna si sarebbe presentata a casa di un anziano mostrando un tesserino falso chiedendo la consegna dei gioielli presenti in casa ... toscanamedianews.it