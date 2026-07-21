Controlli straordinari dei Carabinieri | denunce droga e fogli di via

Durante controlli straordinari, i Carabinieri hanno denunciato diverse persone, sequestrato droga e emesso fogli di via. L’operazione, in linea con le direttive del Prefetto, mira a contrastare la criminalità e a monitorare le zone più a rischio. Le verifiche si sono concentrate su aree sensibili del territorio, con attenzione particolare alle attività illecite. I controlli proseguiranno senza sosta per garantire maggiore sicurezza.

Tempo di lettura: 2 minuti In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, implementando il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili. In tale contesto, la Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino sta coordinando mirati servizi che, attraverso l’impiego quotidiano di numerose pattuglie, si concentrano principalmente nei Comuni maggiormente interessati dalla criminalità locale. I controlli, tuttora in corso, svolti sia di giorno che di notte, hanno interessato le aree urbane e periferiche del territorio di competenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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