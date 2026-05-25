I Carabinieri di Avellino hanno effettuato controlli straordinari sul territorio, denunciando alcune persone e segnalando altre per vari reati. Sono stati emessi anche fogli di via nei confronti di soggetti considerati pericolosi o sospetti. L'operazione fa parte di un’attività continua di contrasto all’illegalità e alla devianza locale. I controlli hanno interessato diverse aree della provincia, senza specificare i numeri esatti delle persone coinvolte.

Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nel contrasto alle varie forme di illegalità e devianza sul territorio irpino. Durante il fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno dato esecuzione a mirati servizi di controllo straordinario del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al contrasto dei reati predatori e dell’uso di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, i militari del Comando Stazione di Sant’Andrea di Conza, congiuntamente al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 20enne di Torella dei Lombardi, ritenuto responsabile di porto abusivo di arma da taglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli straordinari dei Carabinieri: denunce, segnalazioni e fogli di via

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'TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE': ARRIVA LA POLIZIA E DENUNCIA DUE ITALIANI | 18/02/2026

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