Controlli straordinari dei Carabinieri | denunce sequestri e fogli di via

Durante controlli straordinari, i Carabinieri hanno denunciato cinque persone, sequestrato droga e armi e applicato dieci fogli di via. Le operazioni sono state condotte in diverse zone della provincia, con particolare attenzione alle aree più frequentate. Nessuna persona è rimasta in custodia. Le forze dell’ordine continueranno con controlli mirati per prevenire attività illecite.

Tempo di lettura: 2 minuti In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L’obiettivo è quello di implementare il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili. In tale contesto, la Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino sta coordinando servizi mirati che, attraverso l’impiego quotidiano di numerose pattuglie, si concentrano principalmente nei Comuni maggiormente interessati dalla criminalità locale. I controlli, tuttora in corso, svolti sia di giorno che di notte, hanno interessato le aree urbane e periferiche del territorio di competenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Controlli straordinari dei Carabinieri in provincia di Latina: sequestri di droga, coltelli e

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