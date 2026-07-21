Ogni mattina, appena svegli, molte persone aprono immediatamente l'app del meteo sullo smartphone. Questa abitudine si ripete quotidianamente, spesso prima di alzarsi dal letto. La consultazione dell’app avviene con rapidità e frequenza, diventando un gesto automatico. Non ci sono altri strumenti o passaggi coinvolti, solo un gesto semplice e istintivo che si ripete ogni giorno.

Se state leggendo queste righe, molto probabilmente siete tra coloro che ogni mattina, dopo pochissimi minuti dal suono della sveglia, prendono in mano lo smartphone e aprono l'app del meteo preferita. A seconda delle icone, dei radar e dell’allerta legate alla propria località, la giornata prenderà una piega diversa. Non c’è bisogno di essere veggenti o di utilizzare chissà quale intelligenza artificiale: se vi siete ritrovati, sappiate che non siete soli. Tutt’altro. Ormai la parola “meteo” così come decine di altre chiavi di ricerca correlate la fanno da padrona nei trend di giornata, soprattutto nella fascia oraria che va dalle 6 alle 8 del mattino. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Controllare l'app del meteo è diventata la nostra nuova ossessione mattutina: i consigli per evitare di farsi prendere da ansia e assuefazione

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Si parte dalla scelta delle fonti meteo da consultare per arrivare alle azioni da mettere in pratica. Abbiamo chiesto a due esperti come trasformare l'ansia e la paura in consapevolezza x.com