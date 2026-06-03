Gli studenti affrontano la maturità del 2026 con sentimenti contrastanti, tra ansia e disinteresse. Tra i rischi più frequenti ci sono tre errori principali: sottovalutare la preparazione, dedicare troppo tempo a un solo argomento e trascurare le prove pratiche. La paura di non riuscire a gestire lo stress può portare a scelte sbagliate che compromettono il rendimento finale. La preparazione adeguata e l’equilibrio tra studio e riposo sono strumenti fondamentali per affrontare questa fase.

È uno di quei momenti che spesso tornano negli incubi per tutta la vita: la Maturità non si dimentica. “Oggi molti studenti oscillano tra due estremi apparentemente opposti: o c’è un’ansia da prestazione paralizzante, che quasi non fa respirare, oppure si propende per il totale disinteresse. In realtà questi due aspetti che sembrano diametralmente opposti hanno la stessa radice: la paura ”. Ad analizzare l’atteggiamento dei ragazzi alle prese con la Maturità 2026 è la psicologa Antonella Elena Rossi, che a LaSalute di LaPresse sottolinea i 3 errori da evitare in questi giorni che precedono l’esame. Favoriti, appunto, dalla paura. La paura e i due atteggiamenti dei maturandi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maturità 2026: studenti divisi tra ansia e disinteresse, i 3 errori da evitare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hai un esame a crocette Fai cosi e ti passa lansia

Notizie e thread social correlati

Studenti: la Maturità genera ansia da prestazione, paura del colloquio e del carico di lavoro delle ultime settimane. Lo studioNelle settimane che precedono l’esame di maturità, gli studenti affrontano una crescente pressione legata alla preparazione finale.

Fatturazione elettronica 2026: errori da evitare per non avere problemi con il FiscoA partire dal 2026, le imprese e i professionisti devono fare i conti con le nuove regole sulla fatturazione elettronica, che coinvolgono la...

Temi più discussi: Gli studenti a un passo dalla maturità si sentono impreparati, per il 44% la preparazione sta andando male, il tempo stringe e manca serenità; 100 e lode alla Maturità: come ottenerlo davvero, l'errore che costa il bonus e perché vale molto più di un voto; Supporto agli studenti in vista della sessione d'esami.; Quando arrivano i commissari esterni 2026: lo storico delle date.

Maturità 2026: date e tipologie delle prove confermata presenza commissari esterniMaturità 2026, confermati i commissari esterni, la commissione d'esame sarà la medesima per due classi. Variano le prove a seconda del tipo di istituto che si frequenta. notizie.it

Commissari esterni Maturità 2026: quando escono i nomi e cosa sappiamo sul nuovo Esame di StatoCommissari esterni maturità 2026: dal sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito arrivano i segnali sulla pubblicazione degli elenchi. Ecco quando ... alfemminile.com