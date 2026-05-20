Desirée Maldera, figlia dell’ex calciatore noto per aver vinto lo scudetto con la Roma nel 1983, ha raccontato di aver vissuto un episodio di persecuzione negli ultimi sei anni. In un’intervista, ha descritto di essere stata vittima di violenza e di sentirsi costantemente in pericolo. La donna ha dichiarato di aver vissuto un vero e proprio incubo, sottolineando che si tratta di un comportamento di ossessione da parte di una persona. La scomparsa del padre risale al 2012.

Desirée Maldera, figlia di Aldo Maldera, difensore della Roma ai tempi dello scudetto del 1983, scomparso nel 2012, denuncia in un’intervista a Il Messaggero l’incubo che vive da sei anni. Secondo quanto rivelato dalla donna, dal 2020 è vittima di uno stalker già condannato nel 2023 per pesanti insulti rivolti sempre via social a Mario Balotelli. “Fino al 2019 ho lavorato in tv, ho partecipato a diversi programmi, – ha affermato – dopo la nascita della mia seconda figlia mi sono dedicata alla famiglia. A dicembre 2020, quest’uomo in un gioco ‘botta e risposta’ sui social scrisse che io avevo sposato un pollo, che mi dovevo ricordare da dove venivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Da 6 anni un uomo mi perseguita e vivo nel terrore. Si tratta di violenza, sono diventata per lui un’ossessione”: lo denuncia Desirée Maldera, figlia del difensore della Roma

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