Contro Report un’evidente intimidazione | denunciamo la Rai alla Commissione Ue

Contro Report, la Rai ha annunciato un'azione per verificare il rispetto dei propri codici interni e le fonti utilizzate dal programma. La decisione è stata interpretata come un atto di intimidazione, poiché riguarda esclusivamente Report e sembra mirata a limitarne l’attività. La questione è stata portata all’attenzione della Commissione europea, denunciando un comportamento considerato provocatorio e restrittivo della libertà di stampa.

La Rai ha intenzione di verificare il rispetto dei codici interni da parte di Report, magari dare anche una occhiata alle sue fonti. Si tratta di una evidente intimidazione, il solo fatto che sia annunciato solo contro Report indica una intenzione provocatoria, malvagia, liberticida. Perché la Rai non ha avviato una inchiesta contro chi ha consapevolmente distrutto Rai Tre, rivendicandolo pubblicamente? Perché hanno taciuto sulla violazione della par condicio durante il referendum sulla giustizia? Quali misure sono state disposte verso chi ha oscurato e cancellare il genocidio di Gaza, arrivando addirittura a farneticare di un set... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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