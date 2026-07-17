La Commissione Ue teme per l'indipendenza della Rai e per la libertà di stampa in Italia

La Commissione Ue nel rapporto sullo Stato di Diritto 2026 esprime preoccupazioni sulla Rai, evidenziando rischi per il suo funzionamento indipendente e la sostenibilità finanziaria. Nel documento si fa riferimento anche alla libertà di stampa in Italia, senza specificare ulteriori dettagli. La relazione sottolinea la necessità di monitorare la situazione del servizio pubblico radiotelevisivo nel paese.

La Commissione Ue nel rapporto sullo Stato di Diritto 2026 avanza preoccupazioni per la Rai. Nel report si teme per il "funzionamento indipendente" e la "sostenibilità finanziaria" del Servizio Pubblico, si parla anche di libertà di stampa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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