Contrasto al disagio giovanile e baby gang la Polizia locale potrà fermare i minorenni Piantedosi | Estensione del fermo per la movida

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che permette alla Polizia locale di fermare i minorenni. La misura si applica anche durante gli orari di movida, secondo quanto annunciato dal ministro dell’interno. La proposta mira a rafforzare le azioni contro il disagio giovanile e le baby gang, con un focus sulla possibilità di intervento diretto da parte delle forze di polizia nei confronti dei minorenni.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un nuovo disegno di legge per riorganizzare le Forze di polizia e affrontare le problematiche relative al disagio giovanile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Dalle baby gang alle imprese della Imoco e non solo

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