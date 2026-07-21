La disputa tra la Rai e il giornalista Ranucci prosegue, con il confronto che si mantiene acceso. Dopo le vicende che hanno coinvolto il giornalista e il programma di inchiesta, la rete ha avviato verifiche interne per approfondire alcuni aspetti della questione. Ranucci ha commentato pubblicamente, aggiungendo la sua versione dei fatti. La tensione tra le parti resta alta, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Il confronto tra la Rai e Sigfrido Ranucci continua a tenere banco e il clima intorno al futuro di Report resta particolarmente acceso. Dopo le vicende che hanno coinvolto il giornalista e il programma di inchiesta, l’azienda di Viale Mazzini ha deciso di avviare una serie di verifiche interne per fare chiarezza su alcuni aspetti della vicenda. Una decisione che ha aperto un nuovo capitolo nello scontro tra il servizio pubblico e uno dei suoi volti più rappresentativi del giornalismo investigativo. La Rai inizia le indagini su Ranucci. La Rai ha avviato degli approfondimenti interni sul caso legato a Sigfrido Ranucci, affidando alla Commissione per il Codice Etico il compito di svolgere le attività istruttorie previste. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Continua la guerra tra la Rai e Ranucci: il botta e risposta non dà tregua, il giornalista interviene e dice la sua

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Botta e risposta tra Ranucci e la Rai: "Tagliate 4 puntate di Report". L'azienda: "Non solo quel programma, contenimento del budget"

Leggi anche: Scoppia la guerra tra Milo Infante e Salvo Sottile: scontro a distanza, botta e risposta inaspettato, pubblico diviso

Temi più discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Quella tra Usa e Iran sarà una guerra senza fine? I 5 motivi per crederlo (e altri 5 per puntare sulla diplomazia); Escalation di attacchi tra Usa e Iran. Colpiti cinque Paesi del Golfo; La guerra tra USA e Iran si riaccende, e i trader vedono il 92% di probabilità di benzina a $4.

anche in alcuni dati dove la partecipazione politica continua a scemare da anni ed è ai minimi termini. Non può essere solo il trauma della pandemia, le guerra o le promesse tradite. A mio avviso pesa in maniera abnorme la fortissima 3/6 Grafici di Pagella Pol x.com

Acerra, quattro raid armati: continua la guerra tra clanQuattro stese si sono verificate ieri ad Acerra, tra tardo pomeriggio e prima serata in un continuo botta e risposta tra due gruppi di giovani malavitosi legati a clan, almeno secondo quanto ... napoli.repubblica.it

Guerra in Medio Oriente, quella lunga mezza tregua che balla tra lo stop al conflitto e l’inasprimento dello scontroDonald Trump vuole di più, Benjamin Netanyahu allarga l'intervento in Libano e a Gaza, gli iraniani riaprono i tunnel bombardati dagli americani e dagli israeliani per accedere ai loro depositi ... ilmessaggero.it