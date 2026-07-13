Scoppia la guerra tra Milo Infante e Salvo Sottile | scontro a distanza botta e risposta inaspettato pubblico diviso

Il cambio di conduzione di Ore 14 continua ad alimentare il dibattito ben oltre l’annuncio dei nuovi palinsesti Rai. L’arrivo di Salvo Sottile al timone della trasmissione, dopo l’uscita di scena di Milo Infante, ha dato vita a un acceso confronto pubblico tra i due giornalisti. Tutto è partito da alcune osservazioni rilasciate da Infante in un’intervista, alle quali Sottile ha replicato attraverso i social, trasformando la vicenda in uno scambio di frecciatine che ha rapidamente catturato l’attenzione del web e diviso gli spettatori. Scontro tra Milo Infante e Salvo Sottile: com’è iniziato il botta e risposta. Intervistato da Il Messaggero, Milo Infante ha commentato il passaggio di testimone a Ore 14, soffermandosi su due aspetti che non lo hanno convinto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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Scoppia la guerra tra Milo Infante e Salvo Sottile: scontro a distanza, botta e risposta inaspettato

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