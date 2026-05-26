Ranucci ha annunciato che quattro puntate di Report sono state tagliate. La Rai ha risposto spiegando che il contenimento del budget riguarda più programmi, non solo Report. La questione è stata sollevata durante un evento di presentazione di un libro, dove Ranucci ha espresso preoccupazione per i tagli. La comunicazione ufficiale della Rai ha confermato le riduzioni di budget come motivo generale, senza dettagli specifici sui programmi coinvolti.

Sigfrido Ranucci alza la voce in difesa di Report. Dal palco della presentazione del libro "C’era una volta la Rai" di Barbara Floridia, il giornalista ha denunciato il taglio di quattro puntate della trasmissione d’inchiesta di Rai3, puntando il dito contro una scelta che, a suo dire, non sarebbe mai stata chiarita dall’azienda. Un intervento duro, nel quale il conduttore ha parlato di indipendenza editoriale, libertà del giornalismo d’inchiesta e tutela dei cronisti locali, definiti “anticorpi periferici” di un Paese “malato” che rischia di assuefarsi alle proprie anomalie. Immediata la replica dell'azienda che ha specificato che il taglio delle puntate non ha interessato solo il programma di Ranucci ma riguarda una più ampia misura di contenimento del budget. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Botta e risposta tra Ranucci e la Rai: "Tagliate 4 puntate di Report". L'azienda: "Non solo quel programma, contenimento del budget"

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