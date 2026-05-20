Continassa Juve | ripresi gli allenamenti Thuram a parte

La squadra di calcio ha ripreso gli allenamenti dopo le ultime partite, con alcuni giocatori che si sono allenati a parte. La sessione si è svolta presso il centro sportivo e ha coinvolto l’intera rosa, tranne alcuni infortunati che stanno seguendo programmi di recupero specifici. Nessuna comunicazione ufficiale sui tempi di ritorno in campo dei giocatori infortunati. La squadra si prepara in vista del prossimo impegno ufficiale, con attenzione anche alle eventuali sanzioni e ai giocatori diffidati.

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Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus ha ripreso gli allenamenti per la sfida contro il Torino. Allenamento a parte per Thuram, ancora alle prese con un fastidio al polpaccio. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Stagione finita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: ripresi gli allenamenti. Thuram a parte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ultimissime Juve LIVE: ripresi gli allenamenti alla Continassa, offerto un biennale a Rudigerdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Continassa Juve: ripresi gli allenamenti. Gruppo al completo. Domani parla Spallettidi Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Bagno di folla per Spalletti fuori dalla Continassa: i tifosi sono dalla parte dell’allenatoreLuciano Spalletti si è fermato fuori dalla Continassa per foto e autografi con i tifosi juventini, apparsi vicini alla squadra anche ora ... tuttojuve.com Juventus Club Toronto alla Continassa per Jonathan David: le immaginiLa passione per la Juventus e per i suoi giocatori non si ferma nemmeno davanti ai risultati deludenti delle ultime settimane. tuttojuve.com