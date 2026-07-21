Consiglio senza numero legale | Sindaco si dimetta
Il consiglio comunale si è riunito senza raggiungere il numero legale di presenti, causando il rinvio dei lavori. La maggioranza non ha garantito la presenza sufficiente in due occasioni consecutive. La seduta è stata sospesa e non si sono svolte le votazioni previste. La questione ha portato a una richiesta ufficiale al sindaco di dimettersi. La mancanza di quorum ha impedito di trattare gli argomenti all’ordine del giorno.
Nuovo consiglio comunale e nuovo caso nella maggioranza: manca per due volte il numero legale, tanto da comportare il rinvio per il prosieguo della seduta. Al primo appello sono assenti Futuro nazionale, Fratelli d’Italia e manca il numero legale per poter procedere con la seduta, poi iniziata al secondo tentativo. Il sindaco Giuseppe Marchionna ha provato a gettare acqua sul fuoco. Il caso Ventiquattro ore prima, intanto, Claudio Niccoli della Casa dei Moderati (in maggioranza fino alla costituzione in Consiglio del gruppo Futuro Nazionale) ha chiesto le dimissioni di Marchionna: «Riteniamo che sia arrivato il momento di un gesto di responsabilità. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Consiglio saltato, lopposizione chiede le dimissioni del sindaco
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Temi più discussi: Consiglio comunale, manca il numero legale; Consiglio Comunale, doppia seduta convocata per la prossima settimana; SI rafforza l'asse FdI - Fn in consiglio comunale: nuove fibrillazioni nella maggioranza; Saltano le due sedute del Consiglio comunale di questa settimana · catanzarochannel.it.
Eboli. L'Osservatore Eburino. . Preso atto della rinnovata mancanza del numero legale, il sindaco dichiara di dover prendere in considerazione lo scioglimento del Consiglio comunale senza l'approvazione del rendiconto . Appuntamento alle 11.00 di lunedì facebook
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