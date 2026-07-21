Consiglio senza numero legale | Sindaco si dimetta

Notizia in breve

Il consiglio comunale si è riunito senza raggiungere il numero legale di presenti, causando il rinvio dei lavori. La maggioranza non ha garantito la presenza sufficiente in due occasioni consecutive. La seduta è stata sospesa e non si sono svolte le votazioni previste. La questione ha portato a una richiesta ufficiale al sindaco di dimettersi. La mancanza di quorum ha impedito di trattare gli argomenti all’ordine del giorno.