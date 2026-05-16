Un avvocato ha dichiarato che, in assenza di un medico legale al Monaldi entro lunedì, sarà necessario chiedere con forza alle autorità di rimettere il proprio incarico il direttore generale dell’azienda ospedaliera di Napoli. Ha aggiunto che, in caso di mancata sostituzione o ritrovamento del medico, si rivolgerà direttamente a un rappresentante istituzionale. La questione riguarda la gestione del caso di un bambino sottoposto a trapianto, che ha sollevato interrogativi sulla presenza di figure professionali essenziali.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Se entro lunedì non avranno trovato un altro medico legale o ‘ritrovato il dottore Maiorino’ dovrò di nuovo chiedere a Fico con forza e magari stavolta di persona, le dimissione della dottoressa Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda dei Colli di Napoli”. E’ quanto fa sapere l’avvocato Francesco Petruzzi, da alcune settimane impegnato in una trattativa con l’ospedale Monaldi di Napoli dove, lo scorso 21 febbraio è deceduto il piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e mezzo deceduto a seguito di un trapianto di cuore fallito. “ Siamo ormai all’inverosimile: il Monaldi dopo avere, nei primi... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bimbo trapiantato, l’avv. Petruzzi: “Monaldi senza medico legale? Il Dg si dimetta”

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Trapianto Domenico al Monaldi, avv. Petruzzi: Fico ha detto che faranno giustizia

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