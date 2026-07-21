Il lavoratore che usufruisce del congedo straordinario per assistere un familiare con disabilità grave ha il diritto di scegliere quando usarlo, senza che l’azienda o datore di lavoro possa intromettersi predeterminando giorni o imponendo autorizzazioni preventive. È sostanzialmente questo il principio ribadito dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la Nota 9502026, intervenuta a chiarire l’interpretazione dell’art. 42 del d. lgs. 1512001. Il documento si rivela particolarmente utile anche perché — oltre a dare utili indicazioni a lavoratori e aziende sui rispettivi diritti e obblighi — evidenzia quali conseguenze possano derivare da eventuali comportamenti illegali del datore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Congedo straordinario Legge 104, perché l’azienda non può decidere quando prenderlo

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Mamma resta a casa dal lavoro per occuparsi del figlio malato: licenziata

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