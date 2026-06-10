Il limite massimo di indennità per il congedo straordinario previsto dalla Legge 104, che può arrivare fino a 57 mila euro all’anno, sarà aggiornato nel 2026 in base all’inflazione. Durante il periodo di congedo, i beneficiari non percepiranno ferie retribuite né trattamento di fine rapporto. La normativa copre un massimo di due anni di congedo e il tetto di reddito viene ricalcolato automaticamente ogni anno.

Il congedo straordinario biennale garantito dalla Legge 104 ha nuovi massimali nel 2026, garantiti dall’aggiornamento automatico al costo della vita. Grazie a questa misura si può sospendere il proprio lavoro per due anni, pagati dallo Stato, con anche una parte di contributi figurativi, per un totale che supera i 57mila euro. Se si attiva questo tipo di congedo, però, bisogna rinunciare a tutta una serie di benefici che si avrebbero lavorando. Il calcolo della propria retribuzione viene spogliato di quasi ogni bonus. Al contempo, durante l’assenza, non si maturano ferie, Tfr e altre voci accessorie del contratto di lavoro. Il congedo biennale della Legge 104. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Congedo straordinario Legge 104, fino a 57mila euro all’anno ma saltano ferie e Tfr

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