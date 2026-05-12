Congedo straordinario retribuito legge 104 quando si può richiedere?
Il congedo straordinario retribuito previsto dalla legge 104 permette ai lavoratori di assistere un familiare con disabilità. La legge stabilisce i requisiti e le condizioni necessarie per richiedere questa forma di permesso, che può essere usufruita in determinati casi e per un periodo specifico. La richiesta deve essere presentata al datore di lavoro e segue procedure ben definite. La normativa specifica anche le modalità di documentazione da allegare.
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