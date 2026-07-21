Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso di Enrico Varriale contro il licenziamento per giusta causa della Rai, escludendo l’ipotesi ritorsiva. Decisive le condanne per stalking e minacce nei confronti di due ex compagne, una vicenda giudiziaria che era nata nel 2021 e aveva prodotto l’allontanamento dell’ex vicedirettore di Rai Sport dai suoi incarichi. Enrico Varriale ha perso il ricorso Perché il licenziamento dalla Rai è confermato I guai giudiziari del giornalista Il riepilogo del caso Varriale Enrico Varriale ha perso il ricorso Con sentenza depositata il 14 luglio, il Tribunale di Roma ha bocciato il ricorso presentato da Enrico Varriale contro la Rai, confermando la validità del licenziamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Confermato il licenziamento di Enrico Varriale dalla Rai, perché il giornalista ha perso il ricorso

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Enrico Varriale, confermato il licenziamento dalla Rai: il tribunale respinge il ricorso

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