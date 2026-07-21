Concorso Ministero della Giustizia 1.500 posti anche per diplomati | requisiti e scadenza
Il Ministero della Giustizia ha aperto un concorso con 1.500 posti, riservato anche ai diplomati, per il passaggio di livello da assistenti a funzionari nell'organizzazione giudiziaria. La procedura selettiva riguarda personale interno e prevede requisiti specifici. La scadenza per presentare domanda non è ancora stata comunicata. Sono stati pubblicati i dettagli sulle modalità di partecipazione e sui criteri di selezione.
Il Ministero della Giustizia ha indetto un'imponente procedura selettiva riservata al personale interno per il passaggio di grado dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari del ruolo dell'Organizzazione giudiziaria. La selezione, strutturata su scala nazionale, prevede la stabilizzazione a tempo indeterminato di un contingente massimo di 1.500 dipendenti con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali presenti nelle cancellerie e negli uffici giudiziari distribuiti su tutto il territorio italiano. La ripartizione dei posti disponibili è stata definita in base al fabbisogno organico dei singoli distretti di Corte d'Appello e delle strutture centrali della giustizia, offrendo un'importante occasione di crescita professionale al personale già di ruolo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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