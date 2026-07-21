Concorso Ministero della Giustizia 1.500 posti anche per diplomati | requisiti e scadenza

Notizia in breve

Il Ministero della Giustizia ha aperto un concorso con 1.500 posti, riservato anche ai diplomati, per il passaggio di livello da assistenti a funzionari nell'organizzazione giudiziaria. La procedura selettiva riguarda personale interno e prevede requisiti specifici. La scadenza per presentare domanda non è ancora stata comunicata. Sono stati pubblicati i dettagli sulle modalità di partecipazione e sui criteri di selezione.