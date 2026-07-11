Concorso da 1.022 posti all’Agenzia delle Entrate anche per diplomati | requisiti e scadenze

Notizia in breve

Il 2 luglio 2026 è stato approvato un piano di assunzioni presso l’Agenzia delle Entrate, che prevede l’assunzione di 1.022 persone a tempo indeterminato. Il concorso è aperto anche ai diplomati. Sono stati stabiliti requisiti e scadenze, ma al momento non sono stati resi noti dettagli specifici sui criteri di selezione o le modalità di partecipazione. Le procedure saranno pubblicate nei prossimi bandi ufficiali.