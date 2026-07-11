Concorso da 1.022 posti all’Agenzia delle Entrate anche per diplomati | requisiti e scadenze
Il 2 luglio 2026 è stato approvato un piano di assunzioni presso l’Agenzia delle Entrate, che prevede l’assunzione di 1.022 persone a tempo indeterminato. Il concorso è aperto anche ai diplomati. Sono stati stabiliti requisiti e scadenze, ma al momento non sono stati resi noti dettagli specifici sui criteri di selezione o le modalità di partecipazione. Le procedure saranno pubblicate nei prossimi bandi ufficiali.
Il recente piano di assunzioni del Dpcm del 2 luglio 2026 ha autorizzato l’ingresso di complessive 1.022 unità di personale a tempo indeterminato presso l’Agenzia delle Entrate, con il fine di potenziare le strutture operative dell’ente. Gran parte delle risorse saranno allocate per il contrasto all’evasione fiscale, sui servizi catastali e sull’assistenza telematica ai contribuenti. La selezione rappresenta una delle occasioni più importanti dell’anno per chi punta a un lavoro nella Pubblica Amministrazione. Come sono divisi i 1.022 posti. Le immissioni di personale per il prossimo triennio saranno destinate a profili con differenti livelli di inquadramento e di percorso scolastico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Concorsi Agenzia delle Entrate 2026 (UFFICIALI) | 735 posti + come prepararsi ora
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