Il Ministero della Giustizia ha pubblicato un bando di concorso per 1.500 posti di lavoro, aperto anche ai diplomati. La selezione riguarda figure tra assistenti e funzionari dell’Organizzazione giudiziaria. Le domande devono essere presentate entro il 6 agosto. Il concorso si rivolge a candidati in possesso di un diploma di scuola superiore. La procedura di selezione prevede diverse fasi, senza specificare ulteriori dettagli sui requisiti o le modalità di valutazione.

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso che coinvolgerà 1.500 unità di personale dall’Area degli assistenti all’Area dei funzionari del ruolo dell’Organizzazione giudiziaria. La selezione, strutturata su base nazionale, punta a valorizzare le competenze interne e a rafforzare la famiglia professionale dei servizi giudiziari all’interno delle cancellerie e degli uffici del territorio. Come sono divisi i 1.500 posti. La procedura selettiva non è aperta a tutti: prevede il passaggio di grado e la stabilizzazione a tempo indeterminato di un contingente massimo di 1.500 dipendenti, i quali verranno inquadrati direttamente nell’Area dei Funzionari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Concorso da 1.500 posti al Ministero della Giustizia, anche per diplomati: domande fino al 6 agosto

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