Una tempesta di grandine e pioggia intensa ha interrotto il concerto di Bad Bunny all'ippodromo di San Siro a Milano, poco dopo le 21. I fan presenti sono rimasti sotto l'acqua mentre il musicista continuava l'esibizione. La violenta ondata di maltempo ha causato disagi e ha portato alla sospensione temporanea dello spettacolo. Nessun dettaglio su eventuali feriti o spostamenti dei partecipanti.

La violenta ondata di maltempo, accompagnata da una altrettanto violenta grandinata, che si è abbattuta poco dopo le 21 su Milano ha colpito anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny che si stava esibendo all'ippodromo di San Siro. I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare le migliaia di persone – circa 80mila – accorse da tutta Italia e anche dall’estero per il concerto ospitato all’interno dell’area della Maura. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Bad Bunny, tempesta di grandine al concerto di Milano Ippodromo La Maura: i fan ballano sotto l'acqua

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Milano, forte grandinata e Bad Bunny sospende il concerto

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