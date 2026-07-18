Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato fermato a causa di un temporale forte con grandine e vento. Circa 80.000 persone presenti all'ippodromo La Maura sono state evacuate in via precauzionale. L'evento si è interrotto improvvisamente, senza ulteriori dettagli sulla durata dell'interruzione o sulle modalità di gestione della sicurezza. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali danni o incidenti collegati all'episodio.

Il concerto di Bad Bunny all'ippodromo La Maura di Milano è stato interrotto a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla città con una forte grandinata e raffiche di vento. L'artista portoricano si stava esibendo nel secondo dei due concerti programmati nel capoluogo milanese, dopo la data di ieri per il suo 'Debí tirar más fotos World Tour'. Circa 80mila gli spettatori presenti anche oggi. EVACUATO IL CONCERTO DI BAD BUNNY Intorno alle 21.00 il primo avviso: aspettare dieci minuti che passasse la tempesta e di rimanere al proprio posto. Ma poi la pioggia si è intensificata ed è stato mandato un altro avviso di evacuare e seguire le uscite di sicurezza pic. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - ?Bad Bunny, interrotto il concerto a Milano per un forte temporale: 80mila spettatori evacuati dall'ippodromo La Maura

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