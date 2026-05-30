Ostia ponte del 2 giugno | il programma dei concerti gratis in centro

A Ostia, durante il ponte del 2 giugno, il centro storico ospiterà una serie di concerti gratuiti. Gli eventi si svolgeranno lungo l’isola pedonale e in piazza Anco Marzio, coinvolgendo diversi artisti e band locali. La programmazione prevede spettacoli durante tutto il giorno, con iniziative dedicate a tutte le età. L’organizzazione ha annunciato che l’ingresso sarà libero e che saranno adottate misure di sicurezza e distanziamento.

Ostia, 30 maggio 2026 – Sarà il centro storico di Ostia con la sua isola pedonale, piazza Anco Marzio, via dei Misenati e piazza della Stazione vecchia, in un palcoscenico diffuso, ad ospitare questa kermesse di spettacoli gratuiti, da venerdì 30 maggio a martedì 2 giugno, due importanti eventi in un unico appuntamento: Ostia in Rosa e Ostia Jazz Festival. Un’iniziativa fortemente voluta e sostenuta dall’ Assessorato ai Grandi Eventi Sport Turismo e Moda di Roma Capitale grandi eventi. Il programma. Il fitto programma si è aperto con Ostia in Rosa, promosso dal Teatro Nini Manfredi e organizzato da Felice della Corte, il 29 e 30 maggio alle ore 21, con due serate che vedranno protagonista la comicità, rispettivamente con Gabriele Cirilli e Antonio Giuliani, inserite negli eventi legati al Giro d’Italia che toccherà il nostro litorale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Ostia, monopattini lanciati in mare

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