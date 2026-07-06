Concerti gratis a Roma al Parco della Pace arriva Estate in Consiglio 2026 | date e artisti

Nel Parco della Pace, vicino alla sede del Consiglio regionale del Lazio, si svolgono concerti gratuiti. La rassegna si chiama “Estate in Consiglio 2026” e si tiene nel Municipio XI. Le serate prevedono musica dal vivo sotto le stelle e sono aperte al pubblico senza biglietto. La manifestazione è promossa dall’ente regionale e si svolge nel parco adiacente all’assemblea.

Roma, 6 luglio 2026 – Musica sotto le stelle nel cuore del Municipio XI. Prende il via “Estate in Consiglio 2026”, la rassegna promossa dal Consiglio regionale del Lazio nel Parco della Pace, l’area verde adiacente alla sede dell’assemblea regionale. Il programma prevede sei appuntamenti nel mese di luglio, con concerti e spettacoli dal vivo pensati per animare le serate estive della Capitale. Un calendario che unisce pop, nostalgia anni ’90, jazz e live show, con nomi noti del panorama musicale italiano. Il programma di Estate in Consiglio 2026. Si parte lunedì 6 luglio con “ Voglio tornare negli anni ’90 ”, il live show dedicato alla musica e all’atmosfera pop di un decennio che continua a richiamare pubblico di tutte le età. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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