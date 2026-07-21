In vent'anni, sono nati 355 mila bambini in meno, mentre le donne in età riproduttiva sono calate di due milioni e mezzo. Il “Manifesto Fertilità 2030” propone di garantire la salute riproduttiva come diritto per tutti, cercando di invertire il trend negativo. La proposta mira a intervenire su questioni di politica sanitaria e sociale, con l'obiettivo di affrontare il calo delle nascite e il declino demografico.

S i chiama “ Manifesto Fertilità 2030 ” ed è il tentativo di dare una risposta concreta, organica e coraggiosa a un Paese che da troppi anni assiste, quasi rassegnato, allo svuotamento progressivo delle sue culle. L’anno scorso in Italia le nuove nascite sono scese a circa 355 mila, segnando un minimo storico che, oltre a essere una statistica sconfortante, è la fotografia di una società che invecchia soltanto e si rimpicciolisce. Diverse le cause, dalla precarietà economica all’incertezza sul futuro. Motivi ai quali se ne aggiunge uno meno conosciuto: circa due milioni e mezzo in meno donne in età fertile in meno rispetto a vent’anni fa.... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con soli 355 mila nuovi nati e due milioni e mezzo di giovani donne in meno in vent'anni, il Manifesto dell'Aife propone di trasformare la salute riproduttiva in un diritto garantito a tutti

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