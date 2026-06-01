Il dossier di Sinistra Italiana-Avs sul diritto alla salute | In Abruzzo non è garantito

Un rapporto di Sinistra Italiana-Avs denuncia che in Abruzzo i Lea non sono garantiti. Le prestazioni di prevenzione e screening sono considerate insufficienti, e i sistemi di monitoraggio sono incompleti. Le carenze sono più evidenti nell’assistenza per problemi di salute mentale, dove gli organici sono ridotti fino al 40%. Le liste di attesa superano spesso i diciotto mesi.

Lea (Livelli essenziali di assistenza) sotto la soglia di sufficienza, con prevenzione e screening insufficienti e sistemi di monitoraggio incompleti; gravi carenze sull’assistenza per problemi di salute mentale, con organici ridotti fino al 40% e liste d’attesa che superano l’anno e mezzo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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