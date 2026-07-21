Nel 2025, una fondazione ha donato 4,6 milioni di euro, sostenendo 233 progetti di enti del Terzo settore. Di questi, 3,2 milioni sono stati destinati all’area sociale. La comunità locale ha evidenziato come l’obiettivo sia rafforzare le relazioni e promuovere la corresponsabilità tra i cittadini. La donazione si inserisce in un bilancio sociale volto a sostenere iniziative di carattere sociale e comunitario.

BILANCIO SOCIALE. La Fondazione ha sostenuto 233 progetti di enti del Terzo settore. All’area sociale 3,2 milioni. Ranica: «Facciamo crescere comunità più forti creando relazioni e corresponsabilità». Attivati sette nuovi fondi. Non solo contributi, ma una rete di relazioni per affrontare fragilità sociali, sostenere la cultura e promuovere una comunità più partecipata. È la fotografia che emerge dal Bilancio sociale 2025 della Fondazione della Comunità Bergamasca: 233 progetti sostenuti, 4,6 milioni di euro donati e un modello di intervento che si è evoluto, passando dalla semplice erogazione di risorse alla costruzione di alleanze tra enti pubblici, Terzo settore, imprese e cittadini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Comunità Bg, nel 2025 donati 4,6 milioni

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Giving Back with TQL Cares: 2025 Recap

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