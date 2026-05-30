? Domande chiave Come ha fatto Alpifidi a mantenere un capitale quattro volte superiore ai limiti?. Perché il bilancio 2025 registra una perdita nonostante la crescita dei volumi?. Quali investimenti strategici hanno causato il segno negativo nell'esercizio appena chiuso?. Come viene ripartito il credito tra le filiali di Aosta e Cuneo?.? In Breve Davide Boccato riporta 8.742 soci ordinari e 7 soci sovventori tra Aosta e Cuneo.. La filiale di Aosta gestisce il 78% dello stock, Cuneo il restante 22%.. Il Total capital ratio è al 25,74%, quattro volte il limite Banca d'Italia.. Per investimenti e svalutazioni l'esercizio 2025 chiude con una perdita di 376. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alpifidi vola nel 2025: credito oltre 41 milioni e stock a 145 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Avio vola nel 2025: utile oltre 10 milioni e nuovi vertici nel CdANel bilancio 2025, la società ha registrato un utile netto di circa 10 milioni di euro, con un consiglio di amministrazione che ha deciso di...

Il caffè Kimbo vola nel 2025: ricavi oltre 300 milioni e debito in forte caloNel corso del 2025, il bilancio di Kimbo Spa ha registrato un incremento dei ricavi, superando i 300 milioni di euro.