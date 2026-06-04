Gnutti Cirillo | nel 2025 ricavi oltre 282 milioni utili per 16,5 milioni di euro

Da bresciatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2025, il gruppo Gnutti Cirillo ha registrato ricavi consolidati di 282,3 milioni di euro, leggermente inferiori rispetto all’anno precedente. L’EBITDA è stato di 37,8 milioni di euro e l’utile netto si è attestato a 16,5 milioni.

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Il gruppo Gnutti Cirillo ha chiuso l'esercizio 2025 con ricavi consolidati pari a 282,3 milioni di euro, in lieve calo rispetto all'anno precedente, un ebitda (margine operativo lordo) di 37,8 milioni e un utile netto di 16,5 milioni. Il valore della produzione si è attestato a 288,8 milioni di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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