Gnutti Cirillo | nel 2025 ricavi oltre 282 milioni utili per 16,5 milioni di euro
Nel 2025, il gruppo Gnutti Cirillo ha registrato ricavi consolidati di 282,3 milioni di euro, leggermente inferiori rispetto all’anno precedente. L’EBITDA è stato di 37,8 milioni di euro e l’utile netto si è attestato a 16,5 milioni.
Il gruppo Gnutti Cirillo ha chiuso l'esercizio 2025 con ricavi consolidati pari a 282,3 milioni di euro, in lieve calo rispetto all'anno precedente, un ebitda (margine operativo lordo) di 37,8 milioni e un utile netto di 16,5 milioni. Il valore della produzione si è attestato a 288,8 milioni di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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