Comunicato Stampa | Miguel A Scordamaglia lancia il suo nuovo Bestseller

Un nuovo bestseller è stato recentemente annunciato da un autore noto nel settore editoriale. L’opera, pubblicata a Milano, affronta temi legati alle relazioni tra le persone e il denaro, mettendo in luce come la percezione di serenità possa dipendere anche dal modo in cui si gestiscono le finanze e i rapporti con esse. La presentazione del libro si è svolta il 19 maggio 2026, con l’autore che ha condiviso alcune riflessioni sul contenuto e sul messaggio centrale della sua pubblicazione.

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Milano, 19.05.2026 – Ci sono momenti nella vita in cui ci accorgiamo che non è il denaro a definire la nostra serenità, ma il modo in cui ci relazioniamo ad esso. Possiamo avere successo economico e sentirci comunque insoddisfatti, oppure vivere con equilibrio anche con risorse più contenute. Per questo diventa essenziale riconoscere le emozioni che guidano le nostre decisioni finanziarie, imparando a considerare la tecnologia come una risorsa utile per questo fine. Per tutti coloro che desiderano sviluppare una maggiore consapevolezza nella gestione del denaro ma non sanno da dove iniziare, esce oggi il libro di “Il mio libro non è un manuale tecnico, ma un percorso per imparare a gestire il denaro con maggiore chiarezza, integrando mente razionale ed emozioni” spiega Modena, parla uno dei feriti: “Pensavo fosse un pazzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Miguel A. Scordamaglia lancia il suo nuovo Bestseller ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Comunicato Stampa: Max Sardella lancia il Bestseller “Bomber Di Like” Leggi anche: Comunicato Stampa: Marcello Transèrici lancia il Bestseller “La Bella Novella” #MotoGP #FrenchGP DOPPIA OPERAZIONE RIUSCITA A MARC MARQUEZ, IL COMUNICATO STAMPA DUCATI Marc Márquez è convalescente presso l'Ospedale Ruber Internacional di Madrid, dove questa mattina è stato sottoposto, con successo, ad un x.com