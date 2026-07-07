Un nuovo libro intitolato “Uomini Invisibili” affronta il tema della violenza psicologica subita dagli uomini nelle relazioni. L’autore evidenzia come molte vittime maschili vivano in silenzio, provando vergogna e paura di essere credute, e spesso non cercano aiuto. Il testo si propone di portare alla luce questa realtà poco discussa, evidenziando le dinamiche di violenza che si verificano anche in assenza di segni visibili e di riconoscimento sociale.

Milano, 07.07.2026 – Quando si parla di relazioni tormentate, spesso si ignora che fenomeni di violenza psicologica si incontrano anche in uomini che vivono nel silenzio più assoluto, nella vergogna e nella paura di non essere creduti. La buona notizia, tuttavia, è che esistono strumenti concreti per riconoscere questi segnali, chiedere aiuto e ricostruire la propria dignità personale e professionale. Per tutti coloro che desiderano uscire dall'ombra ma non sanno come fare, esce oggi il libro di “Il mio libro parla di una realtà poco raccontata: la violenza psicologica nei confronti degli uomini” afferma Come precisa lo stesso autore, l'idea di scrivere questo testo nasce dal bisogno di dar voce a tutti coloro che spesso rimangono nell'ombra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Pasquale Fierro lancia il bestseller “Uomini Invisibili”, un libro sulla violenza psicologica verso

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