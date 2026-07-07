Comunicato Stampa | Pasquale Fierro lancia il bestseller Uomini Invisibili un libro sulla violenza psicologica verso
Un nuovo libro intitolato “Uomini Invisibili” affronta il tema della violenza psicologica subita dagli uomini nelle relazioni. L’autore evidenzia come molte vittime maschili vivano in silenzio, provando vergogna e paura di essere credute, e spesso non cercano aiuto. Il testo si propone di portare alla luce questa realtà poco discussa, evidenziando le dinamiche di violenza che si verificano anche in assenza di segni visibili e di riconoscimento sociale.
Milano, 07.07.2026 – Quando si parla di relazioni tormentate, spesso si ignora che fenomeni di violenza psicologica si incontrano anche in uomini che vivono nel silenzio più assoluto, nella vergogna e nella paura di non essere creduti. La buona notizia, tuttavia, è che esistono strumenti concreti per riconoscere questi segnali, chiedere aiuto e ricostruire la propria dignità personale e professionale. Per tutti coloro che desiderano uscire dall'ombra ma non sanno come fare, esce oggi il libro di “Il mio libro parla di una realtà poco raccontata: la violenza psicologica nei confronti degli uomini” afferma Come precisa lo stesso autore, l'idea di scrivere questo testo nasce dal bisogno di dar voce a tutti coloro che spesso rimangono nell'ombra. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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