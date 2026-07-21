Comunicato Stampa | Faccia a Faccia Genova 2001 Il poliziotto che potevo non essere

A venticinque anni dai fatti del G8 di Genova del luglio 2001 nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere Giampaolo Trevisi, il Presidente della Quarta commissione consiliare, competente in materia di Legalità, ha presentato il suo libro 'Faccia a Faccia. Genova 2001. Il poliziotto che potevo non essere', Editore People - collana Storie – 128 pagine, dialogando con il giornalista del Gazzettino Enrico Ferro. Un racconto che intreccia memoria, coscienza e senso dello Stato, riportando lo sguardo su una delle pagine più controverse della storia recente italiana: il G8 di Genova del 2001. Il consigliere... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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