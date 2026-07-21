È stato presentato un aggiornamento sulla gestione ambientale del Comprensorio Alpino 31 di Vittorio Veneto. La comunicazione evidenzia l’impegno di cacciatori volontari che, nel corso dell’anno, si dedicano alla cura del territorio e alla tutela dell’ambiente. Si sottolinea come il lavoro di questi volontari contribuisca alla conservazione del patrimonio naturale e all’equilibrio ecologico, anche al di fuori della stagione venatoria.

“Oggi accendiamo i riflettori su un aspetto troppo spesso sottovalutato: il valore del lavoro e dell'impegno, da parte di tanti cacciatori volontari che, durante tutto l'anno, e non solo durante la stagione venatoria, valorizzano e si prendono cura del territorio, a tutela del patrimonio ambientale e dell'equilibrio naturale.” Queste le parole del consigliere regionale Sonia Brescacin (Gruppo Misto) nell'introdurre la conferenza stampa. “Mi piace sottolineare che il ruolo del cacciatore non si ferma solo al prelievo ma, soprattutto, è strategico per la gestione del territorio e della fauna selvatica – ha chiarito Brescacin - Aspetti, questi,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Comprensorio Alpino 31 di Vittorio Veneto: presentata attività di gestione ambientale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio Veneto 'Pedalando, sport, salute e inclusione, verso Cortina 2026'

Comunicato Stampa: Presentata la finale della terza edizione del CVV Corti Film Festival di Vittorio VenetoLa finale della terza edizione del CVV Corti Film Festival si terrà sabato 25 luglio alle 14 presso la Biblioteca Civica di Vittorio Veneto.